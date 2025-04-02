В Белгородской области пострадали еще три мирных жителя

В результате атак ВСУ пострадали несколько белгородцев, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В хуторе Масычево Грайворонского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль. Бригада скорой помощи оказала помощь мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и баротравмой. Он отказался от госпитализации.

По уточненным данным, в результате удара дрона по грузовому автомобилю на дороге между селом Луговка и хутором Масычево пострадали уже два человека. Водитель следующего за грузовиком автомобиля обратился в Грайворонскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой и баротравмой. Медики оказывают ему помощь.

В Краснояружском районе, в поселке Степное, дрон атаковал еще один автомобиль. Мужчина с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ног был доставлен в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи его планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода.

Анна Швечикова