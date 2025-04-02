В Шебекинском округе постарадал еще один белгородец
В результате атаки беспилотника ВСУ в селе Муром Шебекинского округа Белгородской пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мирный житель получил перелом бедра и слепые осколочные ранения ног. Бойцы самообороны оперативно доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу для оказания первой помощи.
После первичной обработки травм пострадавшего планируют транспортировать в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.
В общей сложности за день были ранены семь человек — шесть в Грайворонском и Краснояружском округах. Большинство атак совершили на движущиеся автомобили.