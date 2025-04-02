Один человек пострадал при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 44 боеприпасов и 27 беспилотников. В результате пострадал один мирный житель, разрушения получили девять жилых объектов и семь автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе поселок Майский, села Ближнее, Лозовое и Ясные Зори подверглись удару четырех БПЛА, три из которых сбили. В Лозовом пострадало одно частное домовладение. Сегодня ночью поселок Майский атаковал один беспилотник — повреждены три гаража на территории соцобъекта, выбиты окна в нескольких квартирах одного МКД.

В Борисовском районе по хутору Казачье-Рудченское ударили с помощью одного дрона. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском округе поселок Уразово и село Казинка атаковали шестью БПЛА, один из которых подавили. В селе Казинка в результате атаки дрона по «Газели» был ранен водитель. После оказания медпомощи в Валуйской ЦРБ его отпустили на амбулаторное лечение. В этом населенном пункте повреждены две «Газели» и грузовик, в селе Шелаево — административное здание предприятия, в поселке Уразово — две легковушки.

В Волоконовском районе на хуторе Криничное беспилотник атаковал припаркованный автомобиль — транспортное средство получило разрушения.

В Грайворонском округе поселок Хотмыжск, села Головчино, Мокрая Орловка и Мощеное подверглись удару четырех БПЛА. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе поселок Прилесье и села Графовка, Демидовка, Поповка обстреляли с помощью 44 боеприпасов и пяти дронов. В селе Графовка повреждены три частных домовладения.

В Прохоровском районе село Кривые Балки сегодня ночью атаковал беспилотник. В результате пострадали три частных домовладения.

В Ракитянском районе село Святославка попало под удар одного БПЛА — разрушения получили частное домовладение и автомобиль.

Над Чернянским районом система ПВО сбила один дрон. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка и Муром ударили с помощью трех дронов, два из которых подавили. Обошлось без последствий.

Сутками ранее ВСУ обстреляли пять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 60 боеприпасов и 11 беспилотников. В результате никто не пострадал, разрушения установлены в двух частных домовладениях.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова