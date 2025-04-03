К делу о разливе мазута в Черном море привлекли Международный фонд

Арбитражный суд Краснодарского края привлек Международный фонд компенсации ущерба от загрязнения нефтью к разбирательству о возмещении затрат на ликвидацию разлива мазута в Черном море. Иск против владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров — компаний «Волгатранснефть» и «КамаТрансОйл» — подала Морская спасательная служба. Сумма требований пока не раскрывается, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Ранее ответчики предложили создать фонды ограничения ответственности на сумму 533 млн руб. каждый, обеспеченные гарантией АО «Российская национальная перестраховочная компания» до 2030 года. В Морспасслужбе не возражают против этой меры, но считают ее преждевременной. Суд пока не вынес решения по данному вопросу.

Представители судовладельцев пояснили, что в случае недостаточности гарантийных средств к компенсациям могут быть привлечены ресурсы Международного фонда, работающего по конвенции 1992 года. Фонд базируется в Лондоне и выплачивает компенсации при недостаточности национальных механизмов возмещения ущерба.

Кроме Международного фонда, третьими лицами в деле выступают Генпрокуратура и Ространснадзор. Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».