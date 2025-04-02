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Международный компенсационный фонд привлекли к делу о разливе мазута в Черном море

Международный фонд привлекли к делу о разливе мазута в Черном море

Арбитражный суд Краснодарского края вынес определение о привлечении Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью в судебный процесс о взыскании расходов на ликвидацию разлива мазута в Черном море, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. Иск к компаниям «Волгатранснефть» и «КамаТрансОйл», владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров, предъявила Морспасслужба, сумма претензий на данной стадии процесса не разглашается.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

На предыдущих заседаниях судовладельцы предложили создать для каждого из ответчиков фонд ограничения ответственности объемом 533 млн руб. Для обеспечения фонда АО «Российская национальная перестраховочная компания» выдало гарантию, действующую до 2030 года. Морспасслужба не возражает против создания фонда, однако считает эту меру преждевременной. Ходатайство о создании фондов судом пока не разрешено.

Представители ответчиков в процессе пояснили, что в случае, если средств гарантии будет недостаточно для погашения требований Морспасслужбы, будут задействованы ресурсы Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью. Организация действует на основании конвенции 1992 года, штаб-квартира фонда находится в Лондоне. Фонд обеспечивает выплату компенсации в случае, если защита пострадавших от разлива нефти в рамках гражданского процесса является недостаточной.

Помимо международного компенсационного фонда в процессе по иску Морспасслужбы в качестве третьих лиц привлечены Генпрокуратура и Ространснадзор. Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года после крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

О последствиях разлива читайте в материале «Спасатели начислили за мазут».

Анна Перова, Краснодар

Фотогалерея

Очистка берега от нефтепродуктов в Анапе

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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