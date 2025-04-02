Международный компенсационный фонд привлекли к делу о разливе мазута в Черном море

Арбитражный суд Краснодарского края вынес определение о привлечении Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью в судебный процесс о взыскании расходов на ликвидацию разлива мазута в Черном море, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. Иск к компаниям «Волгатранснефть» и «КамаТрансОйл», владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров, предъявила Морспасслужба, сумма претензий на данной стадии процесса не разглашается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

На предыдущих заседаниях судовладельцы предложили создать для каждого из ответчиков фонд ограничения ответственности объемом 533 млн руб. Для обеспечения фонда АО «Российская национальная перестраховочная компания» выдало гарантию, действующую до 2030 года. Морспасслужба не возражает против создания фонда, однако считает эту меру преждевременной. Ходатайство о создании фондов судом пока не разрешено.

Представители ответчиков в процессе пояснили, что в случае, если средств гарантии будет недостаточно для погашения требований Морспасслужбы, будут задействованы ресурсы Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью. Организация действует на основании конвенции 1992 года, штаб-квартира фонда находится в Лондоне. Фонд обеспечивает выплату компенсации в случае, если защита пострадавших от разлива нефти в рамках гражданского процесса является недостаточной.

Помимо международного компенсационного фонда в процессе по иску Морспасслужбы в качестве третьих лиц привлечены Генпрокуратура и Ространснадзор. Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года после крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

О последствиях разлива читайте в материале «Спасатели начислили за мазут».

Анна Перова, Краснодар