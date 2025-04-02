От атак БПЛА в Грайворонском округе пострадали три белгородца

В Грайворонском округе Белгородской области от ударов БПЛА пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На дороге между селом Луговка и хутором Масычево один из дронов атаковал легковой автомобиль. В результате двое мужчин получили баротравмы и контузии. Бригада скорой помощи оказала первую помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации. Дальнейшее лечение пациенты продолжат амбулаторно.

Другой беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму. Бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую помощь. После этого водителя отпустили на амбулаторное лечение.

Оба транспортных средства получили значительные повреждения: кузова, колеса и остекление были уничтожены или повреждены.

Анна Швечикова