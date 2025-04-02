Maersk купила железную дорогу вдоль Панамского канала

Датская компания Maersk — один из крупнейших морских контейнерных перевозчиков в мире — купила Panama Canal Railway Company, управляющую железной дорогой вдоль Панамского канала. Об этом сегодня, 2 апреля, объявила канадская железнодорожная компания Canadian Pacific Kansas City. Она вместе с американской Lanco Group продала Panama Canal Railway Company компании APM Terminals — подразделению Maersk, управляющему портами. Сумма сделки не сообщается.

Panama Canal Railway Company управляет 76-километровой железной дорогой, идущей параллельно Панамскому каналу и соединяющей между собой морские порты с двух его сторон. Дорога является альтернативным способом перевозки грузов между Атлантическим и Тихим океаном, хотя ее пропускная способность ниже, чем у канала.

В последние месяцы Панамский канал находится в центре обсуждений после того, как президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался, что каналом управляет Китай и США должны вернуть его себе. 4 марта гонконгский инвестфонд CK Hutchison согласился продать портовую инфраструктуру Панамского канала группе инвесторов во главе с американским фондом BlackRock. Правда, пока завершение сделки было отложено из-за противодействия Китая.

О ситуации вокруг Панамского канала читайте в материале «Ъ» «Америка дует на воду».

Яна Рождественская