Теннисистка Дарья Касаткина выиграла первый матч под флагом Австралии
Теннисистка Дарья Касаткина обыграла американку Лорен Дэвис в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарлстоне. Матч завершился со счетом 6:1, 6:1.
Дарья Касаткина
Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ
На соревнованиях в штате Южная Каролина Касаткина впервые выступает под флагом Австралии. О переходе она объявила на прошлой неделе.
Дарье Касаткиной 27 лет. Она занимает 12-е место в рейтинге WTA. Теннисистка является победительницей восьми турниров WTA в одиночном разряде. В составе сборной России завоевала кубок Билли Джин Кинг в 2021 году. В 2022 году Касаткина играла в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
Турнир в Чарлстоне завершится 6 апреля. Он относится к категории WTA 500.