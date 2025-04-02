МВД: мошенники стали похищать деньги в мессенджерах от лица девушек из Китая

Злоумышленники начали связываться с жертвами под предлогом ошибки номером, притворяясь девушками из Китая. Они рассылают в мессенджерах фишинговые ссылки с целью хищения денег. Об этом предупреждает пресс-служба управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

Мошенники стараются завязать с жертвами разговор об успешном бизнесе с Россией. «Злоумышленники пытаются играть на дружеских отношениях и активной торговле с Китаем»,— отмечается в заявлении. В ряде случаев мошенники просили о помощи в коммерческой сделке для последующего хищения денег. В частности, с такой схемой сталкивались жители Приморья и Хабаровска.

В МВД предполагают, что легенда с иностранным происхождением девушек нужна для использования аккаунтов, зарегистрированных на зарубежные номера. Ведомство подчеркивает, что мошенники всегда реагируют на информационные поводы и «громкие» события. В связи с этим МВД напоминает о важности спокойного отношения к новостям.

Президент России Владимир Путин поручил принять закон о возмещении гражданам денег, которые удалось украсть кибермошенникам из-за непринятия мер банками и операторами связи. Вчера, 1 апреля, глава государства подписал закон, ужесточающий борьбу с телефонным и кибермошенничеством. Документ запрещает сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Фроду дали обратную связь».