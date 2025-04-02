Зарабатывать, отдыхая

В настоящее время Архыз — это активно развивающийся туристический центр и популярный курорт. Одной из его главных особенностей является уникальное географическое положение.

Архыз славится своими невероятными видами и уникальной природой — величественными горами, хвойными лесами, хрустальными реками и кристальными озерами, что делает его прекрасным местом не только для активных видов спорта, но и для релакса.

Точки роста

В 2025 году горный курорт Архыз рассчитывает принять 1,2 млн гостей. По словам гендиректора УК Архыз Романа Киранчука, уже в январе этого года наблюдалась положительная динамика турпотока по сравнению с прошлым годом: рост составил 10,6%. В 2025 году ожидаются организованные туристы из Ирана и ОАЭ. В прошлом году турпоток увеличился на 20% и составил 1,073 млн человек. Через пять лет поток туристов может выйти на уровень 2 млн человек.

В связи с постоянным ростом потока туристов в Архызе увеличивается и количество мест размещения. В прошлом году оно удвоилось и достигло 4,3 тыс. номеров. В этом году на курорте может открыться до пяти новых отелей. Во многом рост обусловлен динамичным развитием курорта Архыз. Он занял одну из лидирующих позиций как горнолыжный курорт. На его долю пришлось 14% всех визитов на горные курорты России.

По словам гендиректора консалтинговой компании «СоветникЪ» Максима Орешина, рост турпотока повышает нагрузку на всю инфраструктуру, тем самым создавая драйверы роста для ее развития. «Благодаря этим факторам активизируется строительство дорог, увеличивается объем инвестиций, появляются новые средства размещения»,— поясняет эксперт.

Архыз — это место, где природа встречается с комфортом. Но еще — это место, в которое можно и нужно вкладывать средства, чтобы не беспокоиться о будущем

Спрос рождает предложение

В последние годы Архыз стал настолько популярен, что на эту локацию обратили пристальное внимание как власти, так и инвесторы. В настоящее время общий инвестиционный портфель резидентов в развитие курорта составляет 68,4 млрд руб. В него по условию соглашений входит строительство почти 18,8 тыс. коллективных мест размещения до 2030 года. В самое ближайшее время в Архызе планируются постройка новых горнолыжных трасс и канатных дорог, увеличение номерного фонда, развитие туристско-рекреационной инфраструктуры, строительство медицинского кластера. Также в перспективе планируется построить международный аэропорт «Архыз» и связать курорт с Красной Поляной горной автомобильной дорогой протяженностью около 111 километров.

Инвестиции в стабильность

В этом году в Архызе наблюдается значительный рост цен на жилье. Уже в феврале этого года средняя цена квадратного метра в апартаментах горного курорта достигла 790 тыс. руб., что на 21% выше, чем месяцем ранее. Это пока еще дешевле, чем в Сочи, но эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на недвижимость в Архызе. Аналитики агентства недвижимости Golden Brown Group отмечают, что основной спрос покупателей приходится на строящиеся сервисные апарт-отели. Среди них — Alean Select Arkhyz, который реализуется по 214-ФЗ. В подобных проектах средняя цена предложения составляет 20 млн руб. По наблюдениям экспертов, спрос на такие лоты ажиотажный.

«Покупка жилья и апартаментов позволяет не только сохранить, но и приумножить свои сбережения, например, сдавать недвижимость в аренду. С учетом ограниченного количества предложений на рынке спрос на нее стабильно растет, и здесь инвесторы уже рассматривают приобретение не только с целью аренды, но и как инструмент для последующей перепродажи»,— говорит Максим Орешин. По его словам, расчеты показывают, что апартаменты в Архызе могут приносить значительный доход. Важно отметить, что Архыз находится на начальном этапе развития, а это открывает инвесторам возможность получить высокую прибыль в будущем.

Ваш идеальный отдых и стабильный доход в одном месте

В самом сердце Архыза реализуется уникальный проект — инвестиционный отель Alean Select Arkhyz, о котором уже говорилось выше. Это не просто место для отдыха, а возможность стать частью развивающегося туристического направления и получать стабильный доход. Современные номера, просторные, стильно оформленные, с панорамными окнами, из которых открываются виды на горы и леса, придутся по душе самым взыскательным гостям. Выгодное расположение: всего 400 метров от отеля — подъемники на гору, которые открывают доступ к лучшим горнолыжным трассам Архыза. Спа и бассейн: комплекс предлагает уникальную зону спа с бассейном, где можно расслабиться после активного дня. Комфорт: в отеле есть все необходимое для приятного времяпровождения: ресторан, лаунж-зона и многое другое. Инфраструктура — рядом с отелем находятся кафе, рестораны, магазины.

Ваш номер будет приносить доход благодаря гостиничному оператору, признанному лидеру в сфере гостеприимства, Alean Collection. Немаловажно, что компания берет на себя все заботы: от ремонта и уборки до поиска гостей и организации их проживания. Вы получаете стабильный доход от аренды, пока наслаждаетесь своими делами или отдыхаете в одном из самых красивых мест России.

тел. 8 (800) 333-32-46, aleanarkhyz.ru

Застройщик ООО «СЗ Архыз-Инвест». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф”

aleanarkhyz.ru