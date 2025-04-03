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Казань вошла в список самых комфортных городов России

Столица Татарстана вошла в число самых комфортных городов России для проживания. Об этом сообщает «РИА Новости».

Казань вошла в список самых комфортных городов России

Казань вошла в список самых комфортных городов России

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Казань вошла в список самых комфортных городов России

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Помимо Казани, в список лидеров среди крупнейших городов вошли Москва и Санкт-Петербург.

В 2024 году Казань не вошла в топ-10 городов с высоким качеством жизни. При этом средняя стоимость квартиры в Казани в январе 2025 года дошла до 10,9 млн руб.

Дарья Сайфиева

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