Владимир Путин учредил в составе МВД Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Как отмечают специалисты в этой сфере, фактически речь идет о возрождении Федеральной миграционной службы. Возглавит новую структуру заместитель генерального прокурора Андрей Кикоть. Со своей стороны глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, выступая в Совете федерации, отметил «значительные упущения полиции» в вопросах миграционного контроля. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что одним силовым ведомством в России станет больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Путин своим указом поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Речь идет о реорганизации существующего ныне Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. Руководителем новой структуры назначен бывший прокурор Новгородской области, замгенпрокурора Андрей Кикоть. Теперь он станет заместителем министра внутренних дел и руководителем отдельного миграционного направления. Он всегда считался перспективным следователем, способным, когда надо, проявить жесткость.

Похоже, речь идет о возрождении упраздненной в 2016 году Федеральной миграционной службы. Ее ликвидировали, в частности, из-за невозможности проводить оперативно-разыскные мероприятия. Для этого задействовали полицию. Тогда возник логичный вопрос: зачем держать отдельный штат чиновников, когда все равно приходится привлекать МВД? В результате были уволены около 11 тыс. сотрудников, треть всего персонала ФМС. Теперь же в стране существует некомплект уже полицейских. На мигрантов рук, понятно, не хватает. Между тем направление это в данный момент крайне важное, можно даже сказать, приоритетное. Видимо, обновленной службе добавят полномочий, так что, вероятно, одним силовым ведомством в стране станет больше.

Главное, чтобы силовые методы не стали единственно возможными. Проблема трудовой миграции, как известно, многогранна. И решение ее видится в первую очередь в ограничении бесконтрольного въезда людей с сомнительной репутацией, а не в борьбе с уже прибывшими.

Собственно, и дефицит кадров в МВД тоже никуда не делся. Почему-то россияне не очень рвутся идти в такелажники, работать на стройках или мести улицы. И это тоже, к слову, проблема, требующая эффективных решений. Но сейчас мы видим некий новый тренд — сменить географию привлечения рабочей силы, в том числе из так называемых экзотических стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и иных регионов. Видимо, считается, что данные граждане будут реже нарушать закон, нежели коллеги, скажем, из Центральной Азии. Как бы то ни было, у нового ведомства будет много работы. Принимаются и новые законы, которые также необходимо адаптировать, что называется, на земле. В частности, детям мигрантов усложняют процесс поступления в российские школы, да и привозить семьи иностранным специалистам станет намного сложнее. Эта деятельность продолжится на законодательном и иных уровнях. В целом борьба с миграцией имеет некое идеологическое наполнение, это не просто рабочий момент.

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Дмитрий Дризе