Главные новости 2 апреля. Кавказ

Делегация республик Северного Кавказа приняли участие в инаугурации новоизбранного президента Абхазии Бадры Гунба.

Производители Ставропольского края подали более 150 заявок для участия в первом региональном маркетплейсе «Сделано на Ставрополье». Его работу планируют запустить осенью 2025 года.

Директор ООО «Шоколенд» Валерий Чернецов предстанет перед судом по обвинению в хищении более 275 млн руб. у Сбербанка.

За год инвестиции в экономику и социальную сферу Северной Осетии достигли 51,4 млрд руб.

Заключен контракт на капитальный ремонт подъездной дороги к курорту «Архыз» и астрофизической обсерватории РАН. Стоимость работ составит 681,8 млн руб.

Предприятия Ставрополья производят 7% мяса птицы в России. В этом году на долю края приходится — более 366 тыс. тонн из 5 млн 250 тыс. тонн от общего объема.

Банк ДОМ.РФ заключил 14 новых сделок с застройщиками Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на сумму 58 млрд руб. для строительства 897 тыс. кв. м жилья на 6,2 тыс. семей.