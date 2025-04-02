Инвестиции в экономику Северной Осетии в 2025 году достигли 51 млрд рублей

За год инвестиции в экономику и социальную сферу Северной Осетии достигли 51,4 млрд руб. Об этом сообщил министр экономического развития республики Марат Сокаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Социально-экономическое развитие региона в 2024 году показало положительную динамику по ключевым показателям.

Объем отгруженной промышленной продукции вырос на 6,4% и составил 60,3 млрд руб. Оборот розничной торговли увеличился на 7,2%. Ввод в эксплуатацию жилья также показал рост: на 6,2% по сравнению с прошлым годом, что составило 511 тыс. кв. м.

В 2024 году завершено строительство и реконструкция шести социальных объектов, включая школы во Владикавказе, Беслане и Бруте, что позволило увеличить количество школьных мест на 1300.

Также сданы в эксплуатацию Дом культуры в селе Комарово Моздокского района, реконструирован дом детского творчества в Беслане и детская музыкальная школа в Ногире.