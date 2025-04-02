Дорогу к курорту «Архыз» отремонтируют за 682 млн рублей

Заключен контракт на капитальный ремонт подъездной дороги к курорту «Архыз» и астрофизической обсерватории РАН. Стоимость работ составит 681,8 млн руб., следует из информации на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Заказчиком выступает ФКУ «Управление Федеральных автомобильных дорог «Кавказ», а подрядчиком — ООО «Дороги». Работы планируют завершить в ноябре 2027 года. Ремонтируемый участок дороги длиной 4,9 км будет иметь четыре полосы движения.

В рамках проекта также заменят комплексный пост дорожного контроля метеорологической системы (КПДКМ) и установят дорожное табло переменной информации.

Также Карачево-Черкесия получит 1,2 млрд руб. на развитие инфраструктуры нового аэропорта в Архызе.

Николай Аксенов