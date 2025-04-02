Space News: в США испытают технологию перекачки ракетного топлива на орбите

Профильные исследовательские структуры космических сил США готовятся приступить к подготовке серии экспериментов по испытанию технологии перекачки ракетного топлива и дальнейшей дозаправки спутников на орбите Земли. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Space News (SN).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NASA / Getty Images Фото: NASA / Getty Images

В рамках экспериментов Tetra-5 и Tetra-6 будет тестироваться оборудование компаний Astroscale, Northrop Grumman и Orbit Fab. На орбиту планируется вывести два небольших спутника, оснащенных быстросъемным устройством для перекачки жидкостей (Rapidly Attachable Fluid Transfer Interface): первый проверит возможность стыковки с моделью топливохранилища компании Orbit Fab, а второй — с топливным шаттлом японской компании Astroscale. Программы запланированы на 2026 и 2027 годы соответственно.

Планируется, что эти эксперименты предоставят NASA и космическим силам США важные данные для оценки жизнеспособности формирующейся отрасли космической топливной логистики и возможности ее коммерческого функционирования без постоянных государственных субсидий.

Вышеупомянутая программа является не единственным вариантом решения проблемы ограниченной доступности топлива в космосе. Например, российские специалисты разрабатывают проект ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) для использования на космических аппаратах. Как ранее сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным, проект создания ЯЭДУ войдет в новый нацпроект по развитию отечественной космической деятельности на период до 2030 года.

Дмитрий Сотак