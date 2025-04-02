Глава СК РФ запросил результаты проверки по информации о незаконном хостеле для мигрантов в Самаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки о нарушении прав жильцов многоквартирного дома. Также главе ведомства доложат по итогам проверки о принятом решении, сообщает СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации ведомства, в СМИ сообщается о нарушении прав жильцов дома на ул. Подшипниковой/Артиллерийской в Самаре. В здании провели перепланировку помещений первого этажа и подвала, после чего там незаконно организовали хостел для мигрантов.

В результате в квартиры жителей дома прекратилась подача водоснабжения из-за повышенной нагрузки на инженерные сети. Общежитие не зарегистрировано как юридическое лицо, оплата услуг осуществляется наличными или переводами на банковские карты частных лиц.

В СУ СК России по Самарской области проводят проверку соответствующей информации.

Руфия Кутляева