В Самаре проводят проверку информации о нелегальном хостеле для иностранцев
Территориальный следственный отдел организовал доследственную проверку по информации из СМИ о нелегальном хостеле для иностранных граждан в Октябрьском районе. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
По информации ведомства, в средствах массовой информации сообщается о функционировании в многоквартирном доме хостела для размещения уроженцев иностранных государств. Также в публикациях говорится о «противоправных действиях со стороны руководства указанного объекта в отношении местных жителей».
По результатам проверки будет дана правовая оценка ситуации и принято процессуальное решение.