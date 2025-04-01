В Самаре проводят проверку информации о нелегальном хостеле для иностранцев

Территориальный следственный отдел организовал доследственную проверку по информации из СМИ о нелегальном хостеле для иностранных граждан в Октябрьском районе. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По информации ведомства, в средствах массовой информации сообщается о функционировании в многоквартирном доме хостела для размещения уроженцев иностранных государств. Также в публикациях говорится о «противоправных действиях со стороны руководства указанного объекта в отношении местных жителей».

По результатам проверки будет дана правовая оценка ситуации и принято процессуальное решение.

Руфия Кутляева