Решение о приватизации ФЖС Башкирии планируется принять в апреле

В апреле этого года планируется принять решение об условиях приватизации ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» (ФЖС), а еще через три месяца состоится регистрация нового хозяйственного общества в налоговой службе. Об этом говорится в проекте отчета регионального кабмина об итогах приватизации за прошлый год. Документ направлен на общественные обсуждения, затем его должны принять депутаты Курултая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В документе указано, что ФЖС готовился к приватизации еще в 2024 году, однако решение пришлось отложить из-за проведения повторной инвентаризации с учетом нового имущества, закрепленного за предприятием. Кроме того, необходимо было учесть, что объекты электросетевого хозяйства ФЖС вошли в уставный капитал АО «Башкирские электрические сети».

Всего в 2024 году в Башкирии были приватизированы семь предприятий.

ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» является госзастройщиком при возведении жилых и нежилых объектов. Учредители — региональные министерства земельных и имущественных отношений и архитектуры и строительства.

Идэль Гумеров