В «Галерея Астор» опровергли информацию об открытии ТЦ в августе после пожара
Администрация торгового центра «Галерея Астор», в котором 24 марта произошел пожар, опровергла сообщения о возможном открытии не раньше августа 2025 года. Об этом сообщили РБК Ростов в администрации ТЦ.
Фото: МЧС России
В пресс-службе ТЦ подчеркнули, что делают все возможное для скорейшего возобновления работы и выразили надежду на то, что это удастся сделать в максимально сжатые сроки.
Представители «Галереи Астор» отметили, что пока не располагают информацией о размере ущерба. В настоящее время продолжается расследование, в котором участвуют страховые компании.
Фасад «Галереи Астор» загорелся утром 24 марта. Причиной возгорания стала неисправность проводки. После пожара врио губернатора Юрий Слюсарь поручил провести внеплановые проверки пожарной безопасности в местах массового скопления людей.