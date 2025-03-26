Пожар в ТЦ «Астор» повлек проверки в местах массового скопления людей

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сегодня на заседании донского правительства поручил организовать проверку пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Проверки пройдут в торговых центрах, на рынках, в МФЦ и прочих учреждениях. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно сообщению, решение главы региона связано с пожаром в торговом центре «Галерея Астор» в Ростове-на-Дону, который случился в Ростове в минувший понедельник. «К сожалению, ситуация в целом остается не очень здоровой, потому что у нас таких центров много, много мест массового пребывания людей. Везде нужно провести внеплановую проверку», - приводятся в сообщении слова господина Слюсаря. Он попросил прокуратуру «санкционировать эту кампанию по всему региону».

В понедельник на торговом центре «Астор» загорелось световое оформление фасада. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Со здания ТЦ огонь перекинулся на соседний многоквартирный жилой дом.