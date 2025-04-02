«Трактор» вновь сравнял счет в серии play-off КХЛ с «Адмиралом»
Челябинский «Трактор» на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» (7:3) в четвертом матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сравнял счет в серии до четырех побед — 2:2.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Авторами заброшенных шайб в составе «Трактора» стали Григорий Дронов (13-я минута), Максим Шабанов (21, 41), Чарльз Робинсон (28), Артем Блажиевский (35), Андрей Светлаков (39) и Владимир Ткачев (60). У «Адмирала» отличились Либор Шулак (8), Аркадий Шестаков (12) и Иван Муранов (16).
Пятый матч серии состоится 4 апреля в Челябинске.