«Трактор» вновь сравнял счет в серии play-off КХЛ с «Адмиралом»

Челябинский «Трактор» на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» (7:3) в четвертом матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сравнял счет в серии до четырех побед — 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Авторами заброшенных шайб в составе «Трактора» стали Григорий Дронов (13-я минута), Максим Шабанов (21, 41), Чарльз Робинсон (28), Артем Блажиевский (35), Андрей Светлаков (39) и Владимир Ткачев (60). У «Адмирала» отличились Либор Шулак (8), Аркадий Шестаков (12) и Иван Муранов (16).

Пятый матч серии состоится 4 апреля в Челябинске.

Таисия Орлова