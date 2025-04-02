NYT: Рубио поручил искать в соцетях заявителей на визу критику США и Израиля

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился запустить процесс проверок аккаунтов в социальных сетях некоторых категорий граждан, подавших заявление на визу в США. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По сведениям издания, цель этих проверок — поиск лиц, которые критикуют США и Израиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

«Госсекретарь Марко Рубио приказал дипломатам за рубежом тщательно изучить контент в социальных сетях некоторых заявителей на получение студенческих виз и виз других типов, чтобы запретить въезд в страну лицам, подозреваемым в критике США и Израиля»,— утверждает корреспондент NYT со ссылкой на официальных лиц США.

В публикации утверждается, что госсекретарь США изложил перечень инструкций в длинной телеграмме, которая была разослана дипломатическим представительствам 25 марта. По словам двух американских чиновников, ознакомившихся с телеграммой, начиная с 1 апреля консульские работники должны направлять некоторых заявителей на получение студенческой визы и гостевой визы по обмену в «отдел по предотвращению мошенничества», ответственный за проверки заявителей, для «обязательной проверки социальных сетей».

В телеграмме указываются типы заявителей, чьи публикации в социальных сетях должны быть тщательно изучены: те, кто подозревается в связях с террористами или симпатиях к ним; те, у кого была студенческая виза или виза по обмену в период с 7 октября 2023 года по 31 августа 2024 года; те, у кого действие визы было прекращено после 7 октября 2023 года.

Автор публикации отмечает, что даты, указанные господином Рубио в телеграмме, указывают на то, что «одной из основных целей поиска в социальных сетях является отклонение заявлений студентов, которые выражали сочувствие палестинцам во время войны (в Газе. — "Ъ")».

Подробнее о миграционной политике США — в материале «Ъ» «Голоса становятся тише».

Анастасия Домбицкая