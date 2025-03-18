Петербургский профессор лишился 5 млн рублей после звонка из «ФСБ»

Профессор Государственного академического университета гуманитарных наук лишился пяти миллионов рублей после звонка телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. С заявлением в полицию 70-летний мужчина обратился 17 марта.

По словам потерпевшего, в период с 17 по 28 января ему в мессенджере звонили неизвестные, представлявшиеся то проректором вуза, то сотрудниками ФСБ.

В итоге злоумышленники убедили профессора пять раз передать курьеру по 1 млн рублей под предлогом сохранения денег. По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд в Петербурге удовлетворил иск прокуратуры Невского района о признании недействительным кредитного договора на сумму 200 тыс. рублей, который пожилая петербурженка взяла под влиянием мошенников.

Андрей Маркелов