За прошедшие сутки вооруженные силы Украины лишились в Курской области свыше 150 военных, а также — восьми автомобилей и двух пунктов управления БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск Север в ходе наступательных действий поразили формирования механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах курских населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня.

С начала боевых действий на курском направлении Украина потеряла более 71 570 военнослужащих, 2 591 автомобиль, 2 242 боевые бронированные машины, 592 артиллерийских орудия, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 123 станции РЭБ, 56 единиц инженерной и другой техники, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, десять РЛС ПВО, зенитную самоходную установку, командно-штабную машину.

Сегодня днем врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал фейком новость на поддельном сайте правительства региона. В ней было опубликовано заявление чиновника о том, что гражданская инфраструктура Украины является военной целью для России. «Причем украинские провокаторы даже не удосужились все перепроверить и отправили меня работать на другой участок — в Ростовскую область»,— добавил господин Хинштейн.

Сутками ранее ВСУ потеряли в Курской области свыше 180 человек. Отражены две контратаки Украины.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова