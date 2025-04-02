Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 апреля

10:46. За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 44 боеприпасов и 27 дронов. В результате пострадал один человек, разрушения получили девять жилых объектов и семь автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:38. Глава Курской области Александр Хинштейн уточнил, что в результате ночного падения обломков БПЛА был поврежден «незначительный участок» кровли и часть технического этажа над выходом из подъезда в МКД на улице Чехова. Также разрушения получили стекла в одной из квартир дома на улице Республиканская в облцентре. В Курском районе в поселке Маршала Жукова в трех многоэтажках выбиты окна, загорелись два автомобиля — пожар уже ликвидировали. В селе Верхнее Гуторово в одном из частных домовладений пострадали забор и две машины, в СНТ «Взлет» — фасады двух дачных домов.

09:20. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара по Курску был поврежден многоквартирный дом на улице Чехова. На его крышу упали обломки сбитого БПЛА и его двигателя. Никто не пострадал. 60 жителей подъезда отселяли на время работы пиротехников.

08:13. Чат-бот для помощи и предоставления полезной информации жителям отселенных населенных пунктов Краснояружского района и Ракитянского района Белгородской области восстановлен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

07:22. За ночь над Россией сбили 93 беспилотника, в том числе 87 над Курской областью и два над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны.

06:05. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Он был объявлен в 23:53 1 апреля.

05:49. Режим опасности атаки БПЛА отменен в Белгородской области — РСЧС. Он был введен в 23:07 1 апреля.

05:42. Отбой опасности удара дронов в Курской области — оперштаб. Он был введен в 23:16 1 апреля.