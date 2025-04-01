Подразделения группировки войск «Север» за последние сутки отразили две контратаки ВСУ на курском направлении. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ.

Также подразделения «Севера» в ходе наступления поразили формирования механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны Украины в районах курских населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

За сутки ВСУ лишились в Курской области свыше 180 солдат, четырех боевых бронированных машин, трех автомобилей, двух бронетранспортеров, двух пунктов управления БПЛА, квадроцикла.

В общий состав потерь Украины на курском направлении вошли более 71 420 военных, 2 583 автомобиля, 2 242 боевые бронированные машины, 592 артиллерийских орудия, 403 танка, 329 боевых бронированных машин, 293 бронетранспортера, 123 станции РЭБ, 56 единиц инженерной и другой техники, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, десять РЛС ПВО, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

Сутками ранее российские войска отразили одну контратаку ВСУ на курском направлении. Были ликвидированы более 190 украинских боевиков.

Врио губернатора Александр Хинштейн во время последнего оперативного совещания призвал депутатов облдумы не ездить в закрытые 15 марта населенные пункты (всего — 122). На его взгляд, такое поведение «подрывает доверие к власти».

Алина Морозова