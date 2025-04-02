Песков об угрозах Трампа России: мораторий на удары не соблюдает Киев

Дмитрий Песков заявил, что не хотел бы комментировать угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на российскую нефть в случае срыва мирного процесса. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин остается открытым к переговорам, а режим прекращения огня нарушается именно украинской стороной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jim Young / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jim Young / Reuters

«Путин остается открытым к поискам украинского урегулирования политико-дипломатическими методами. То, что Россия по договоренности с американской стороной заявила о том, что она присоединяется к мораторию на удары по объектам энергоинфраструктуры, является самым красноречивым свидетельством тому»,— заявил представитель Кремля во время пресс-колла.

Он подчеркнул, что Россия видит абсолютное нежелание украинских властей следовать достигнутым договоренностям. «Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Мы продолжим нашу работу с американцами. Будем доводить до них терпеливо реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира»,— подчеркнул господин Песков.

Владимир Путин ввел мораторий на удары по энергетической инфраструктуре 18 марта. В список объектов, по которым нельзя наносить удары в течение 30 дней, вошли нефтеперерабатывающие предприятия, газопроводы и хранилища, дамбы гидроэлектростанций. Несмотря на соглашение, Минобороны РФ почти ежедневно сообщает о новых атаках на российские энергообъекты со стороны ВСУ.

О договоренностях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».