Глава МИДа: Норвегия не будет выходить из конвенции о запрете противопехотных мин

Норвегия не планирует выходить из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом в среду заявил глава норвежского МИДа Эспен Барт Эйде. Он назвал прискорбным факт начала Финляндией подготовки к выходу из международного соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава норвежского МИДа Эспен Барт Эйде

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters Глава норвежского МИДа Эспен Барт Эйде

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

«Норвегия... не будет выходить из глобальной конвенции по запрету противопехотных мин»,— цитирует главу МИДа агентство Reuters.

«Это прискорбно, что Финляндия сегодня объявила, что она выйдет из международной конвенции по запрету противопехотных мин. Наши финские коллеги хорошо знают нашу точку зрения по этому вопросу»,— сказал он.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 1 апреля заявил, что его страна планирует выйти из Оттавской конвенции 1997 года, чтобы смягчить военную угрозу, исходящую от России.

В марте министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы также заявили о намерении выйти из конвенции. Главы ведомств рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение в связи с угрозой конфронтации с Россией и необходимостью усилить восточный фланг НАТО.

Оттавская конвенция 1997 года запрещает применять, накапливать и производить противопехотные мины. Финляндия присоединилась к конвенции в 2012 году. Россия и США не являются участниками конвенции.

Что такое Оттавская конвенция — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая