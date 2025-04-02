Прибыль предприятий Прикамья выросла на 72% по сравнению с прошлым годом

В январе 2025 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 52,2 млрд руб., что на 72,2% выше уровня соответствующего периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по краю 66,6% обследованных предприятий завершили отчетный период с прибылью. Ее размер составил 58,7 млрд руб., что на 74,5% выше уровня января 2024 года. Убыток нерентабельных компаний увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 95,3% и составил 6,5 млрд руб.

Промышленные предприятия также получили положительный сальдированный финансовый результат, который составил 47,5 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 60,9%, полученная ими прибыль — 51,5 млрд руб. (на 90,7% выше аналогичного показателя за январь 2024 года).