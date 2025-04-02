Минобороны: удары ВСУ оставили без света 1,2 тыс. жителей Курской области

По данным Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Обе атаки были осуществлены сегодня, 2 апреля, ночью на Курскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно отчетности министерства, в 2:11 беспилотник атаковал подстанцию 110 кВ в районе населенного пункта Клюква филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». В результате отключился трансформатор и было прекращено электроснабжения более 1,2 тыс. человек в Курском районе. В 3:14 был атакован энергообъект того же филиала, из-за чего оборвался провод в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ. Без электричества остались более 300 жителей Курского района.

«На фоне заявлений различных представителей киевского режима, начиная с Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России ВСУ планомерно наносят удары с применением БПЛА и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре»,— сказали в российском оборонном ведомстве.

Минобороны сообщало, что в течение ночи силы ПВО уничтожили и перехватили 87 украинских БПЛА над Курской областью. На 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины Владимир Путин согласился 18 марта после беседы с президентом США Дональдом Трампом. Президент Украины Владимир Зеленский согласился на мораторий 19 марта. Вчера, 1 апреля, Россия передала США список атакованных Украиной за последние дни энергообъектов.

О позиции США — в публикации «Ъ» «Трамп или пропал».