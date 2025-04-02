За ночь сбили 93 БПЛА над тремя российскими регионами

В течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили и перехватили 87 украинских БПЛА над Курской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще четыре беспилотника было сбито над Ростовской областью, два дрона — над Белгородской областью.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн говорил, что обломки и двигатель сбитого БПЛА ночью упали на многоэтажный дом в центре Курска. Было эвакуировано 60 человек, никто не пострадал. Власти других двух регионов пока не комментировали ночные атаки.

В Курской области с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ. 12 марта глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что было освобождено 86% захваченной территории региона.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Приграничье возможностей».