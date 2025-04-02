Марин Ле Пен намерена обратиться в ЕСПЧ по поводу приговора французского суда

Лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен заявила, что обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный совет Франции в связи с решением суда Парижа лишить ее свободы и избирательных прав. Ранее суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы и лишил возможности избираться в органы власти в течение ближайших пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michel Euler / AP Фото: Michel Euler / AP

«Я обращусь в Европейский суд по правам человека и Конституционный совет Франции. Я воспользуюсь всеми возможными средствами правовой защиты,— сказала госпожа Ле Пен в интервью газете Le Parisien. — Я не отступлю».

Политик ранее назвала судебный процесс против нее «политическим».

31 марта Парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в нецелевом использовании средств Европарламента. Для этого, как утверждается, с 2006 по 2016 год Ле Пен фиктивно нанимала для партии ассистентов депутатов. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно. Также госпожа Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах во Франции 2027 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Марин Ле Пен не оставили ни выборов, ни свободы».

Анастасия Домбицкая