ВСУ за сутки атаковали пять белгородских муниципалитетов; есть разрушения

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли пять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 60 боеприпасов и 11 беспилотников. В результате никто не пострадал, разрушения установлены в двух частных домовладениях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе село Нечаевка атаковали двумя БПЛА — повреждено техническое помещение.

В Валуйском округе село Борки попало под удар одного дрона. Обошлось без последствий.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино и Сподарюшино ударили с помощью трех боеприпасов и трех БПЛА. Стало известно, что ночью 29 марта в Горьковском в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника сгорели два частных дома.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка и Поповка обстреляли с помощью 56 боеприпасов и атаковали четырьмя дронами. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка сбросили взрывное устройство с беспилотника. Пострадали два частных дома.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 65 боеприпасов и 26 беспилотников. В результате пострадал один человек, разрушения получили 13 жилых объектов и шесть автомобилей.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова