Водитель «Газели» пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

В результате удара беспилотника по «Газели» в селе Казинка Валуйского округа Белгородской области пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в Валуйскую центральную райбольницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. После оказания первой помощи пациента отправили на амбулаторное лечение.

У транспортного средства повреждены кузов, стекла и колеса.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли пять белгородских муниципалитетов с помощью не менее 60 боеприпасов и 11 беспилотников. В результате никто не пострадал, разрушения получили два частных домовладения.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова