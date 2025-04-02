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Нижегородский Институт развития агломерации возглавила Александра Богатенкова

Александра Богатенкова назначена и.о. директора «Института развития агломерации Нижегородской области», сообщается на сайте госучреждения. Ранее она занимала пост замдиректора.

Александра Богатенкова

Александра Богатенкова

Фото: Институт развития агломерации Нижегородской области

Александра Богатенкова

Фото: Институт развития агломерации Нижегородской области

Предыдущий руководитель Института Михаил Генин 26 марта стал заместителем министра градразвития региона. В новой должности он по-прежнему будет курировать проекты комплексного развития территорий (КРТ) и деятельность «Института развития агломерации», которое в том числе подготавливает мастер-планы проектов КРТ.

Елена Ковалева