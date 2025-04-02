Нижегородский Институт развития агломерации возглавила Александра Богатенкова
Александра Богатенкова назначена и.о. директора «Института развития агломерации Нижегородской области», сообщается на сайте госучреждения. Ранее она занимала пост замдиректора.
Александра Богатенкова
Фото: Институт развития агломерации Нижегородской области
Предыдущий руководитель Института Михаил Генин 26 марта стал заместителем министра градразвития региона. В новой должности он по-прежнему будет курировать проекты комплексного развития территорий (КРТ) и деятельность «Института развития агломерации», которое в том числе подготавливает мастер-планы проектов КРТ.