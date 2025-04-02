В США разработали самого маленького летающего робота

Инженеры Калифорнийского университета в Беркли создали миниатюрного летающего робота диаметром 9,4 мм и весом 21 мг. Он стал самым маленьким в мире устройством с автономным полетом. Робот, вдохновленный строением шмеля, способен взлетать, зависать в воздухе и свободно перемещаться в пространстве.

Для достижения таких размеров разработчики отказались от встроенных источников питания и управляющей электроники, заменив их внешним магнитным полем. Два крошечных магнита, установленных на роботе, взаимодействуют с этим полем, вызывая вращение и создавая подъемную силу. В будущем такие роботы могут использоваться для опыления растений, инспекции труднодоступных мест и проведения поисково-спасательных операций.

Ранее Nvidia показала робота Blue наподобие дроида из «Звездных войн», а китайская компания Unitree Robotics обучила своего робота искусству кунг-фу.

Евгений Федуненко