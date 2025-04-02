Обломки беспилотника упали на многоэтажку в центре Курска

На многоэтажный дом по улице Чехова в центре Курска упали обломки и двигатель сбитого украинского беспилотника. Пострадавших нет. Жизни и здоровью жителей дома ничего не угрожает, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

На время работы саперов из дома эвакуировали 60 человек. «Всем жителям оказывается необходимая помощь»,— добавил господин Хинштейн. Работы на месте проводятся под контролем главы города Игоря Куцака.

«Работа ПВО в регионе продолжается. Прошу всех курян соблюдать спокойствие, однако не пренебрегать мерами безопасности»,— написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.