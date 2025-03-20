Пожароопасный сезон в Свердловской области начнется со 2 апреля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о начале пожароопасного сезона в регионе со 2 апреля и его завершении 15 октября. Решение было принято на заседании правительства 20 марта, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Даты определены на основе опыта последних пяти лет и учета таяния снега. Для борьбы с пожарами в этом сезоне планируется задействовать 11 самолетов и вертолетов, которые будут тушить огонь, выполнять мониторинг и другое.

В пожароопасный сезон не запрещается посещение лесов, однако мангалы и жаровни должны находиться на расстоянии не менее 5 м от зданий, в радиусе 10 м не должно быть сухой травы. Место для открытого огня должно располагаться минимум за 50 м от ближайшей постройки и за 100 м от кромки леса. Для сжигания мусора необходимо выкопать яму диаметром до 1 м, глубиной не менее 0,3 м, всегда иметь при себе огнетушитель или ведро с водой.

Для предотвращения пожаров в населенных пунктах садоводам и жителям индивидуальных домов рекомендуется проводить субботники и убирать сухую траву вокруг строений.

Напомним, в Свердловской области на охрану лесов от пожаров в 2025 году выделено более 1 млрд руб., при этом свыше 900 млн руб. поступило из областного бюджета — поддержка была увеличена на 13%.

Ирина Пичурина