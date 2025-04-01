Стивен Спилберг возглавил список богатейших знаменитостей по версии Forbes
Стивен Спилберг стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes с состоянием в $5,3 млрд. Впервые в списке Forbes он появился в 1994 году, тогда его признали одним из богатейших американцев.
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Господин Спилберг — режиссер многих популярных кинокартин, таких как «Челюсти», «Инопланетянин», «Индиана Джонс», «Парк Юрского периода», «Вестсайдская история». Помимо доходов от фильмов, режиссер получает 2% от продажи билетов в тематических парках Universal.
Всего в рейтинг попали 18 знаменитостей. Их совокупное состояние оценивается в $39 млрд. Четверо знаменитостей, в том числе актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, вошли в список впервые.
В топ-10 богатейших знаменитостей вошли:
- режиссер Стивен Спилберг ($5,3 млрд);
- создатель франшизы «Звездные войны», режиссер Джордж Лукас ($5,1 млрд);
- баскетболист Майкл Джордан ($3,5 млрд);
- телеведущая Опра Уинфри ($3 млрд);
- медиамагнат и промоутер рестлинга Винсент Макмэн ($3 млрд);
- рэпер Jay-Z ($2,5 млрд);
- звезда реалити-шоу и предприниматель Ким Кардашьян ($1,7 млрд);
- режиссер «Властелина колец» и «Хоббита» Питер Джексон ($1,7 млрд);
- певица Тейлор Свифт ($1,6 млрд);
- баскетболист Мэджик Джонсон ($1,5 млрд).
Список богатейших людей мира по версии Forbes возглавил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. В рейтинг попали 15 новых миллиардеров из России.