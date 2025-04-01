Стивен Спилберг возглавил список богатейших знаменитостей по версии Forbes

Стивен Спилберг стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes с состоянием в $5,3 млрд. Впервые в списке Forbes он появился в 1994 году, тогда его признали одним из богатейших американцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Господин Спилберг — режиссер многих популярных кинокартин, таких как «Челюсти», «Инопланетянин», «Индиана Джонс», «Парк Юрского периода», «Вестсайдская история». Помимо доходов от фильмов, режиссер получает 2% от продажи билетов в тематических парках Universal.

Всего в рейтинг попали 18 знаменитостей. Их совокупное состояние оценивается в $39 млрд. Четверо знаменитостей, в том числе актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, вошли в список впервые.

В топ-10 богатейших знаменитостей вошли:

режиссер Стивен Спилберг ($5,3 млрд); создатель франшизы «Звездные войны», режиссер Джордж Лукас ($5,1 млрд); баскетболист Майкл Джордан ($3,5 млрд); телеведущая Опра Уинфри ($3 млрд); медиамагнат и промоутер рестлинга Винсент Макмэн ($3 млрд); рэпер Jay-Z ($2,5 млрд); звезда реалити-шоу и предприниматель Ким Кардашьян ($1,7 млрд); режиссер «Властелина колец» и «Хоббита» Питер Джексон ($1,7 млрд); певица Тейлор Свифт ($1,6 млрд); баскетболист Мэджик Джонсон ($1,5 млрд).

Список богатейших людей мира по версии Forbes возглавил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. В рейтинг попали 15 новых миллиардеров из России.