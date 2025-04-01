«Слишком много всего негативного накопилось»

Москва ответила на угрозы Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть. Вашингтон заявляет, что пойдет на такой шаг, если убедится, что соглашения по Украине срываются по вине Кремля. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что нынешние предложения США не полностью учитывают интересы России. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что стороны еще могут найти компромисс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп повторил, что готов ввести так называемые вторичные пошлины на российскую нефть в случае срыва мирных переговоров по Украине по вине Москвы. Хотя ему по-прежнему очень не хочется этого делать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию следующим образом: «Тема очень сложная. Субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Продолжаем наши контакты с американской стороной».

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» высказался более конкретно. По его словам, Россия воспринимает всерьез предложения США по Украине, но не может принять их «просто как есть». «Мы (Россия) не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны»,— подчеркнул Рябков. Он также отметил, что главное требование России — устранить первопричины конфликта, а США ничего подобного не предлагают. И это нужно преодолевать.

Позиция Белого дома состоит в том, чтобы заключить перемирие сроком на один месяц с возможностью продления. Затем можно начать переговоры о большом мирном соглашении. Киев согласен, Москва тоже, но с оговорками. Затем, как известно, президент РФ предложил ввести на Украине внешнее управление ООН, чтобы провести выборы, поскольку власть в этой стране нелегитимна и подписывать с ней серьезные документы невозможно. Трампу это заявление не понравилось, и он заговорил про указанные выше вторичные пошлины.

Важно добавить, что на российском фондовом рынке закончилась эйфория, которая царила с начала переговорного процесса. По крайней мере, об этом говорят специалисты. Что же дальше? Если Трамп воплотит угрозы в жизнь, то Россия по логике вещей должна как-то ответить. В российской столице как раз находится министр иностранных дел Китая Ван И. Речь идет об организации большого визита председателя Си Цзиньпина в канун 9 мая. Кроме того, Госдума готовится ратифицировать большой договор о всеобъемлющем партнерстве и дружбе с Ираном, которому Трамп грозит военным ударом в течение двух недель. Да и с Китайской Народной Республикой у нынешней американской администрации отношения складываются непросто.

Есть некоторые основания полагать, что потепление между Россией и США окажется кратковременным. И очень скоро оно сменится очередным похолоданием.

Хотя этого вроде как не хотят обе стороны. Однако обстоятельства зачастую оказываются сильнее. Слишком уж много всего негативного накопилось за последнее время, чтобы враз все исправить. Вот друзья новые появились и союзники. Компромисс при этом по-прежнему возможен. К слову, Украиной Трамп тоже недоволен. И план договориться к Пасхе, то есть к 20 апреля, выглядит красивым и привлекательным. Однако есть очень уж много разных препятствий, которые прямо вяжут по рукам и ногам.

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Дмитрий Дризе