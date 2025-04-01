Курское «Динамо» уступило «Енисею» в матче четвертьфинала премьер-лиги

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» проиграл красноярскому «Енисею» во втором матче серии четвертьфинала премьер-лиги. Он прошел в Красноярске 1 апреля и завершился со счетом 63:60 (16:10, 13:19, 22:14, 12:17).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с матча «Динамо-Курск» — «Енисей» (Красноярск) в рамках премьер-лиги 2024/25

Фото: ЖБК «Динамо-Курск» Фото с матча «Динамо-Курск» — «Енисей» (Красноярск) в рамках премьер-лиги 2024/25

Фото: ЖБК «Динамо-Курск»

Самыми результативными игроками курской команды стали Ольга Фролкина (17 очков), Киара Линскенс (15 очков и 11 подборов) и Жасмин Томас (10 очков).

Итоговый счет серии 1:1. Первая игра в рамках нее прошла 28 марта на временной домашней арене курянок в Туле. Она завершилась со счетом 76:46. 5 апреля «Динамо-Курск» и «Енисей» проведут решающий матч серии. Он пройдет 5 апреля в Туле.

О победах и поражениях курского «Динамо» в 2024 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова