Курское «Динамо» выиграло у красноярского «Енисея» в премьер-лиге

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» одержал победу над командой «Енисей» из Красноярска в матче второго этапа премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 76:46 в пользу курянок (21:17, 14: 12, 25:8, 16:9).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЖБК «Динамо-Курск» Фото: ЖБК «Динамо-Курск»

Наилучший результат у курского «Динамо» продемонстрировали Жаклин Томас (16 очков), Александра Штанько и Киара Линскенс (по 14 очков) и Джейлин Браун (10 очков).

Команда из Курска по итогам встречи вернулась на второе место в турнирной таблице женской баскетбольной премьер-лиги. «Енисей» занял пятое место.

В предыдущем матче премьер-лиги курянки проиграли оренбургской «Надежде» со счетом 51:58. Следующая игра у «Динамо» состоится 30 марта с «Владимирскими львицами-ВлГУ» в Туле. Матч начнется в 14:00.

Егор Якимов