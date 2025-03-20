Захарова: РФ ответит на выход Польши и Балтии из Оттавской конвенции

Москва предпримет ответные шаги, в том числе военно-политического характера, в случае выхода Польши и стран Балтии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сегодня, 20 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее власти Литвы, Латвии, Эстонии и Польши заявили, что государства намерены пересмотреть участие в Оттавской конвенции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Безусловно, мы предпримем ответные шаги в целях обеспечения национальной обороны и безопасности, в том числе военно-технического характера»,— сказала она на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

По словам дипломата, такое решение приведет к дальнейшей эскалации напряженности, деградации ситуации в области региональной и международной безопасности. Мария Захарова отметила, что намерение стран Европы выйти из международного соглашения говорит о их готовности «в любую секунду» отказаться от обязательств.

Во вторник министры обороны Польши и стран Балтии заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Такое решение оборонные ведомства объяснили растущей угрозой конфронтации с Россией и необходимостью усилить восточный фланг НАТО.

Оттавская конвенция 1997 года запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции. Литва ратифицировала конвенцию в 2003 году, Эстония — в 2004-м, Латвия и Украина — в 2005-м, Польша — в 2012-м.

Подробнее о военном потенциале стран Европы читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая