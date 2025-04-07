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Нижнекамская ТЭЦ потратила 150 млн рублей на консультацию по отказу от модернизации

ООО «Нижнекамская ТЭЦ», принадлежащее «Татнефти», заключило контракт на оказание консультационных услуг с Айратом Сабирзановым (является первым замгендиректора «Татэнерго» и входит в Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет рынка») на сумму 150 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно договору, господин Сабирзанов должен будет сопровождать исключение проекта из распоряжения правительства РФ № 1713-р от 02.08.2019, исключающее обязательство обеспечения работы оборудования на протяжении 15 лет. В рамках контракта также предусмотрено достижение возможности применения понижающего коэффициента к штрафу за отказ от проекта, а также поддержка при участии Нижнекамской ТЭЦ-2 в отборе на модернизацию ТЭС в 2025 году. Срок исполнения работ установлен до 31 декабря 2025 года.

Штраф за отказ «Татнефти» от реализации проекта модернизации Нижнекамской ТЭЦ-2 составляет около 1,1 млрд руб.

Подробнее читайте в материале «ТЭЦ поставили на счетчик».

Анар Зейналов

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