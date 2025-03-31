Российские войска за сутки отразили одну контратаку ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» за последние сутки отразили одну контратаку вооруженных сил Украины на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также группировка «Север» продолжила наступление, в ходе которого нанесла поражение ВСУ в районах курских населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Потери ВСУ за сутки в Курской области составили более 190 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Двое украинских военных сдались в плен.

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 71 240 человек, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 291 бронетранспортер, 2238 боевых бронированных машин, 2580 автомобилей, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 26 ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы и десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

За предыдущие сутки ВСУ потеряли в Курской области 160 человек. Также были уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей, квадроцикл и четыре пункта управления БПЛА.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Егор Якимов