Более 65 кубометров грунта использовали для тушения полигона в Новороссийске

На мусорный полигон в Новороссийске доставили более 65 куб. м грунта для ликвидации пожара. Площадь возгорания сократилась до 600 кв. м, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тушение огня на полигоне ТБО длится более двух недель. Возгорание произошло в ночь на 13 марта. Несмотря на локализацию пламени 18 марта, на территории сохраняются очаги тления.

В тушении задействованы 42 специалиста и 30 единицы техники. Самосвалы совершили свыше 4,6 тыс. рейсов, доставив 64,3 тыс. куб. м грунта для отсыпки.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку инцидента. По данным ведомства, компания ООО «Терра-Н», эксплуатирующая полигон, нарушает федеральное законодательство.

Анна Гречко