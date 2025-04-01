Обвинение запросило для воронежского депутата семь лет колонии за мошенничество

Гособвинение в ходе прений запросило семь лет колонии общего режима руководителю фракции «Единой России» в гордуме Воронежа Роману Жогову. В своем выступлении прокурор Олеся Бабина заявила, что вина подсудимого в мошенничестве полностью доказана (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции «Единой России» в гордуме Воронежа Роман Жогов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Руководитель фракции «Единой России» в гордуме Воронежа Роман Жогов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело рассматривается в Центральном райсуде Воронежа с сентября 2023 года. Как считают в региональном управлении Следственного комитета, в 2010 году депутат добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод вице-спикера Александра Провоторова, который платил ей зарплату, считая, что эти средства идут на финансирование реготделения партии, и опасаясь, что в случае отказа он сам не будет допущен до выборов. Выплаченные в 2010–2020 годах 2,4 млн руб. следствие считает причиненным потерпевшему ущербом.

Роман Жогов отрицает вину и утверждает, что зарплата его супруги была надбавкой за его работу перед выборами. По словам подсудимого, инициатива трудоустройства исходила от самого Александра Провоторова. В 2022 году Александр Провоторов был осужден за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) на два года. К сегодняшнему дню он отбыл наказание. Перед прениями по ходатайству прокуратуры суд снял с Александра Провоторова статус потерпевшего и наделил им само предприятие.

Сергей Толмачев, Воронеж