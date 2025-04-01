Кремль пообещал сообщить, если Путин примет Додика

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал проинформировать СМИ, если Владимир Путин встретится с прибывшим в Москву президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если она (встреча.— "Ъ") состоится, мы вас проинформируем»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Господин Додик приехал в Москву вчера, 31 марта. Цель визита пока неизвестна, также не назывались сроки завершения поездки.

Лидера боснийских сербов в Боснии и Герцеговине обвиняют в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего. В феврале суд приговорил господина Додика к году тюрьмы.

Накануне издание Raport сообщило, что Венгрия направила жалобу из-за инициативы сараевского отделения Интерпола объявить Милорада Додика в международный розыск.

Подробности — в публикации «Ъ» «Республику Сербскую превращают в государство».