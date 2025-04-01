Bloomberg: Индия ищет альтернативы российской нефти из-за угроз Трампа

Индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативу российской нефти в связи с угрозами президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против РФ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Bloomberg пишет, что индийские государственные компании Bharat Petroleum Corp. (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp. (HPCL) ищут дополнительные поставки из Северного и Средиземного морей и с Ближнего Востока. Тендеры на этой неделе рассматривались как выходящие за рамки обычного цикла закупок, поскольку баррели, поставляемые в следующем месяце, обычно закупаются в начале марта. Представители BPCL и HPCL не стали комментировать сложившуюся ситуацию.

При этом в последние годы поставки российской нефти снижали зависимость Индии от импорта с Ближнего Востока и из Африки. С апреля 2024 по март 2025 года Россия обогнала ОАЭ и стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию: доля увеличилась с 14 до 57%.

30 марта Дональд Трамп пригрозил, что введет вторичные пошлины на российскую нефть, если урегулирование украинского конфликта сорвется по вине России. В Кремле темы урегулирования и американских угроз назвали сложными и требующими дополнительных усилий.

Ранее Индия уже сокращала импорт после новых санкций США. По данным S&P Global, поставки в январе и феврале оказались ниже среднемесячных за 2024 год. В январе Индия планировала отказаться принимать нефть от попавших под санкции США танкеров.

Подробнее о снижении импорта российской нефти — в материале «Индия поджала баррели».